Изменить дизайн сайта

$50
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка110 просмотров
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Изменить дизайн сайта строй магазина - не меняя блоки местами. Произвести их коррекцию в цветовом фоне фирменного стиля магазина. Отрисовать значки товаров для магазина.

Дизайн сайта
11 лет назад
Ksaref
41 годБеларусь
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Ysmishko
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад
$25
3 дня
Валентина показала себя как хороший дизайнер. Сделала доработки быстро и качественно соблюдая технические требования к стилизации оформления сайта и моим техническим замечаниям. Буду и в дальнейшем сотрудничать. Рекомендую всем к сотрудничеству!!
Отличный заказчик! Ясно и лаконично изложено ТЗ,оперативные комментарии и мгновенная оплата на моих условиях.Наивысшая оценка!
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