Портфолио
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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
11 лет назад
Благодарю, Валентина. С учетом профессионализма работа с вами доставляет еще удовольствие. До встречи.
Ответный отзыв
Грамотный и компетентный заказчик. Очень нравится работать с ним.
$25
10 баллов
12 лет назад
Валентина показала себя как хороший дизайнер. Сделала доработки быстро и качественно соблюдая технические требования к стилизации оформления сайта и моим техническим замечаниям. Буду и в дальнейшем сотрудничать. Рекомендую всем к сотрудничеству!!
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Ясно и лаконично изложено ТЗ,оперативные комментарии и мгновенная оплата на моих условиях.Наивысшая оценка!
$10
10 баллов
12 лет назад
Валентина приятно удивила, сразу предоставив прекрасный результат. Потребовалось несколько изменений (из серии придирок) все было сделано быстро и без лишних вопросов))) Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный грамотный заказчик. 10 из 10, советую. Приятно будет сотрудничать еще!
$10
10 баллов
12 лет назад
Валентина быстро и качественно выполнила работу в полном соответствии с ТЗ. Рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Приятно работать с хорошими и грамотными людьми!