Ysmishko

Валентина Корякина Ysmishko

 
35 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Рыбка в океане.

Портфолио

Отзывы заказчиков

inmillioner
Денис 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Редизайн главной страницы веб студии
Благодарю, Валентина. С учетом профессионализма работа с вами доставляет еще удовольствие. До встречи.
Грамотный и компетентный заказчик. Очень нравится работать с ним.
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Ksaref
43 года
14 лет в сервисе
Был
14 дней назад
$25
10 баллов
12 лет назад
Изменить дизайн сайта
Валентина показала себя как хороший дизайнер. Сделала доработки быстро и качественно соблюдая технические требования к стилизации оформления сайта и моим техническим замечаниям. Буду и в дальнейшем сотрудничать. Рекомендую всем к сотрудничеству!!
Отличный заказчик! Ясно и лаконично изложено ТЗ,оперативные комментарии и мгновенная оплата на моих условиях.Наивысшая оценка!
Ответный отзыв
jib
48 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Иконка 16х16 (Favico)
Валентина приятно удивила, сразу предоставив прекрасный результат. Потребовалось несколько изменений (из серии придирок) все было сделано быстро и без лишних вопросов))) Рекомендую!
Отличный грамотный заказчик. 10 из 10, советую. Приятно будет сотрудничать еще!
Ответный отзыв
bks-minsk
42 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Иконки на сайт b-k-s.by
Валентина быстро и качественно выполнила работу в полном соответствии с ТЗ. Рекомендую.
Отличный заказчик. Приятно работать с хорошими и грамотными людьми!
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