Иконка 16х16 (Favico)

$10
Иконки и Пиксель-артЗавершен7 заявок332 просмотра
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Требуется красивая иконка 16х16 (должна читаться чашка с ручкой и буква "с") см.вложение, сейчас не устраивает вид при уменьшении.Должно быть более вкусно.

11 лет назад
jib
47 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Ysmishko
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Валентина приятно удивила, сразу предоставив прекрасный результат. Потребовалось несколько изменений (из серии придирок) все было сделано быстро и без лишних вопросов))) Рекомендую!
Отличный грамотный заказчик. 10 из 10, советую. Приятно будет сотрудничать еще!
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