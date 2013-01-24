Требуется логотип для корпоративного сайта
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
По примеру нужно нарисовать иконки под один, свой стиль.
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