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Иконки и Пиксель-артЗавершен17 заявок201 просмотр
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Требуется логотип для корпоративного сайта

11 лет назад
jack31
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
A-nebo
Алла 
54 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
19 дней назад
11 лет назад
$70
3 дня
Было исключительно приятно работать с Аллой. Безупречное владение инструментами дизайна, вежливость, профессионализм, и что очень важно - терпение. Рекомендую для серьезных проектов, если нужен профессиональный, надёжный дизайнер, который готов работать и добиваться финального результата.
Спасибо Алексею за интересный проект. Перед началом работы он серьезно заполнил бриф на разработку. Чувствовалось желание получить нужный результат и понимание задачи. Было комфортно сотрудничать. Постоянный онлайн, оперативная оплата. Идеальный заказчик. Рекомендую! Мои наилучшие пожелания, Алексей. С уважением, Алла.
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