Отрисовать иконку паблика для VK

Иконки и Пиксель-артЗавершен8 заявок187 просмотров
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Требуется нарисовать иконку для сего паблика http://vk.com/sibdaily

Собственно иконка в цветах сайта. http://sibdaily.ru/

11 лет назад
Esemyanov
Егор 
31 годГермания
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
netekspert
Александр 
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 дня назад
11 лет назад
$10
1 день
Все великолепно, как всегда
Сотрудничеством доволен, оплата произведена своевременно! Спасибо!
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