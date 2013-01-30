Нарисовать несколько иконок

Иконки и Пиксель-артЗавершен10 заявок190 просмотров
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Необходимо нарисовать иконки для сайта цветные и их копии черно-белые (образе прилагаю).

Иконки методов олаты.

- Киви;

- Сбербанк;

- WebMoney

- Яндекс Деньги (этот под вопросом)

Нарисовать карту, аналогичную той. что приложена в прикрепленном файле. Мы дадим квадрат на ГуглМапс, где находится предприятие, и нужно будет только прорисовать, как на оригинале (из файла).

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Свои предложения озвучивайте пожалуйста исключительно в рамках данного тендера. Иными средствами коммуникации (личка, АйСиКью, е-маил, голубиная почта, телефон, факс) мы предложения не принимаем, и такого рода сообщения нами игнорируются. Если пренебрегли данным условием и написали нам, к примеру, на е-маил и оставили заявку в т.ч. и в тендере, то в итоге в тендере ваше предложение не будет рассмотрено. Отнеситесь пожалуйста к этому внимательно.

В приват мы принимаем только технические вопросы по данному проекту.

Оплата исключительно в ЯндексДеньги.

Оплата по факту выполнения работы.

Предложения без цены и сроков не рассматриваются.

Уважайте пожалуйста своё и моё время.

11 лет назад
jumbo
Юрий 
50 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Kimster
Рустам 
28 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв
11 лет назад
$15
1 день
Рустам, быстро и качественно выполнил наше задение. Наши рекомендации. jumbosic
Четкое и понятное техническое задание, своевременная оплата, приятно работать. Рекомендую к сотрудничеству.
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