Нарисовать несколько иконок

Необходимо нарисовать 13 иконов флагов в стиле данного сета http://javierocasio.deviantart.com/art/World-Flags-2009657 У автора есть похожий (круглый набор) в котором большинство данных исконок нарисовано http://-kol.deviantart.com/art/World-Flags-2-Additional-Set-1-69078740 (стиль практически тот, форма другая). Можно использовать и оригинальный набор и круглый. Иконки нужны ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо нарисовать иконки для сайта цветные и их копии черно-белые (образе прилагаю).
Иконки методов олаты.
- Киви;
- Сбербанк;
- WebMoney
- Яндекс Деньги (этот под вопросом)
Нарисовать карту, аналогичную той. что приложена в прикрепленном файле. Мы дадим квадрат на ГуглМапс, где находится предприятие, и нужно будет только прорисовать, как на оригинале (из файла).
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Свои предложения озвучивайте пожалуйста исключительно в рамках данного тендера. Иными средствами коммуникации (личка, АйСиКью, е-маил, голубиная почта, телефон, факс) мы предложения не принимаем, и такого рода сообщения нами игнорируются. Если пренебрегли данным условием и написали нам, к примеру, на е-маил и оставили заявку в т.ч. и в тендере, то в итоге в тендере ваше предложение не будет рассмотрено. Отнеситесь пожалуйста к этому внимательно.
В приват мы принимаем только технические вопросы по данному проекту.
Оплата исключительно в ЯндексДеньги.
Оплата по факту выполнения работы.
Предложения без цены и сроков не рассматриваются.
Уважайте пожалуйста своё и моё время.
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