Нарисовать несколько иконок

Необходимо нарисовать иконки для сайта цветные и их копии черно-белые (образе прилагаю).

Иконки методов олаты.

- Киви;

- Сбербанк;

- WebMoney

- Яндекс Деньги (этот под вопросом)

Нарисовать карту, аналогичную той. что приложена в прикрепленном файле. Мы дадим квадрат на ГуглМапс, где находится предприятие, и нужно будет только прорисовать, как на оригинале (из файла).

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Свои предложения озвучивайте пожалуйста исключительно в рамках данного тендера. Иными средствами коммуникации (личка, АйСиКью, е-маил, голубиная почта, телефон, факс) мы предложения не принимаем, и такого рода сообщения нами игнорируются. Если пренебрегли данным условием и написали нам, к примеру, на е-маил и оставили заявку в т.ч. и в тендере, то в итоге в тендере ваше предложение не будет рассмотрено. Отнеситесь пожалуйста к этому внимательно.

В приват мы принимаем только технические вопросы по данному проекту.

Оплата исключительно в ЯндексДеньги.

Оплата по факту выполнения работы.

Предложения без цены и сроков не рассматриваются.

Уважайте пожалуйста своё и моё время.