Необходимо нарисовать несколько иконок флагов

Для браузерной мморпг (muvs.ru) нужны иконки предметов, размером 48х48, выполненные в 2D. От нас: Техническое задание. Референсы (по возможности) Оплата в срок. От вас: Иконка в формате jpg Она же в psd, разбитая по слоям в соответствии с ТЗ. (предмет, фон, ...