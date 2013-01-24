Необходимо нарисовать несколько иконок флагов

$50
Иконки и Пиксель-артЗакрыт12 заявок231 просмотр
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Необходимо нарисовать 13 иконов флагов в стиле данного сета

http://javierocasio.deviantart.com/art/World-Flags-2009657

У автора есть похожий (круглый набор) в котором большинство данных исконок нарисовано

http://-kol.deviantart.com/art/World-Flags-2-Additional-Set-1-69078740 (стиль практически тот, форма другая).

Можно использовать и оригинальный набор и круглый. Иконки нужны в стиле оригинального набора,

использование иконок и их модификация с автором согласованы.

Необходимые форматы 16, 24, 32, 48, 64, 72, 96, 128 писклей (то что есть в оригинале)

Список флагов и их изображения

1. USSR http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Soviet_Union.svg

2. German Democratic Republic http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_German_Democratic_Republic.svg

3. Yugoslavia http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_SFR_Yugoslavia.svg

4. Aland Islands http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_%C3%85land.svg

5. Curacao http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Cura%C3%A7ao.svg

6. Guernsey http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Guernsey.svg

7. Isle of Man http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Isle_of_Man.svg

8. Jersey http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Jersey.svg

9. Montenegro http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Montenegro.svg

10. South Sudan http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_South_Sudan.svg

11. Serbia http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Serbia.svg

12. Sint Maarten http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Sint_Maarten.svg

13. Saint Barthelemy http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Saint_Barthelemy_(local).svg

11 лет назад
adit
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад