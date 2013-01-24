Необходимо нарисовать несколько иконок флагов

По примеру нужно нарисовать иконки под один, свой стиль.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо нарисовать 13 иконов флагов в стиле данного сета
http://javierocasio.deviantart.com/art/World-Flags-2009657
У автора есть похожий (круглый набор) в котором большинство данных исконок нарисовано
http://-kol.deviantart.com/art/World-Flags-2-Additional-Set-1-69078740 (стиль практически тот, форма другая).
Можно использовать и оригинальный набор и круглый. Иконки нужны в стиле оригинального набора,
использование иконок и их модификация с автором согласованы.
Необходимые форматы 16, 24, 32, 48, 64, 72, 96, 128 писклей (то что есть в оригинале)
Список флагов и их изображения
1. USSR http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Soviet_Union.svg
2. German Democratic Republic http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_German_Democratic_Republic.svg
3. Yugoslavia http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_SFR_Yugoslavia.svg
4. Aland Islands http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_%C3%85land.svg
5. Curacao http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Cura%C3%A7ao.svg
6. Guernsey http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Guernsey.svg
7. Isle of Man http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Isle_of_Man.svg
8. Jersey http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Jersey.svg
9. Montenegro http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Montenegro.svg
10. South Sudan http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_South_Sudan.svg
11. Serbia http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Serbia.svg
12. Sint Maarten http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Sint_Maarten.svg
13. Saint Barthelemy http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Saint_Barthelemy_(local).svg
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