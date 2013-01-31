Уменшить без искажений размеры 200 png-иконок

При массовом уменьшении через XnViewMP (под маком) у иконок появляются омерзительные артефакты на областях с прозрачностью: http://mrnix.ru/files/proj.png.

Коллеги, помогите решить - горит!

Нужно уменьшить 200 png иконок до 48х48 с сохранением прозрачности и без потерь и искажений. Вдруг у кого есть нормальные редакторы или скрипты с массовыми действиями.

Прикрелпляю несколько иконок для пробы. Если мы поймем, что иконки получится быстро уменьшить (может быть, даже руками) - проект ваш!