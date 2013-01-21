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$3
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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- Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $1800
Необходимо разработать сайт для оптовой компании по продаже светильников. Есть ТЗ.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $100
Для сайта n-muz.ru необходимо сделать редизайн карточки товара. Сделать более привлекательной, наглядной, переместить в "видимую" область информацию о цене, наличии, рейтинге, гарантии, разместить социальные закладки (facebook, vk, odnoklassniki, twitter) пример http://top.rbc.ru/spb_sz/21/01/2013/841251.shtml, добавить кнопку заказ ...Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $15
Для сайта b-k-s.by на главную страницу нужны 2 иконки размера 108*152px (выполненные в том же стиле, что уже есть на сайте) для разделов "Складская техника" и "Погрузчики". На первой должно изображена тележка типа такой http://b-k-s.by/katalog/skladskaya-texnika/telezhki/xilin-wf ...Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен12 лет назад
Отзывы фрилансеров
$3
10 баллов
6 лет назад
Отличный заказчик. Рекомендую всем.
Ответный отзыв
Быстро и хорошо!
$1800
10 баллов
11 лет назад
Отличный заказчик! Рекомедую!
Ответный отзыв
Хочется сказать просто "Спасибо!" За профессионализм, терпение, коммуникабельность и отличный результат. Рекомендую всем!
$10
10 баллов
12 лет назад
Отличный заказчик. Приятно работать с хорошими и грамотными людьми!
Ответный отзыв
Валентина быстро и качественно выполнила работу в полном соответствии с ТЗ. Рекомендую.