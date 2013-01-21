Для сайта b-k-s.by на главную страницу нужны 2 иконки размера 108*152px (выполненные в том же стиле, что уже есть на сайте) для разделов "Складская техника" и "Погрузчики". На первой должно изображена тележка типа такой http://b-k-s.by/katalog/skladskaya-texnika/telezhki/xilin-wf ...