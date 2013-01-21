bks-minsk

Евгений Вараксин bks-minsk

 
42 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$3
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Карточка товара для т-muz.ru

    $100

    Для сайта n-muz.ru необходимо сделать редизайн карточки товара. Сделать более привлекательной, наглядной, переместить в "видимую" область информацию о цене, наличии, рейтинге, гарантии, разместить социальные закладки (facebook, vk, odnoklassniki, twitter) пример http://top.rbc.ru/spb_sz/21/01/2013/841251.shtml, добавить кнопку заказ ...

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Иконки на сайт b-k-s.by

    $15

    Для сайта b-k-s.by на главную страницу нужны 2 иконки размера 108*152px (выполненные в том же стиле, что уже есть на сайте) для разделов "Складская техника" и "Погрузчики". На первой должно изображена тележка типа такой http://b-k-s.by/katalog/skladskaya-texnika/telezhki/xilin-wf ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

spirinairina
55 лет
11 лет в сервисе
Была
26 минут назад
$3
10 баллов
6 лет назад
Нужны выгрузки из keys.so (5 сайтов)
Отличный заказчик. Рекомендую всем.
Быстро и хорошо!
Ответный отзыв
Gena84
40 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$1800
10 баллов
11 лет назад
Сайт оптовой компании
Отличный заказчик! Рекомедую!
Хочется сказать просто "Спасибо!" За профессионализм, терпение, коммуникабельность и отличный результат. Рекомендую всем!
Ответный отзыв
Ysmishko
35 лет
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Иконки на сайт b-k-s.by
Отличный заказчик. Приятно работать с хорошими и грамотными людьми!
Валентина быстро и качественно выполнила работу в полном соответствии с ТЗ. Рекомендую.
Ответный отзыв