Дизайн 3-х страниц интерактивных курсов

Требуется доработать дизайн проекта, все подробности при общении. Skype: lookspook
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Отрисовать 3 стрраницы со стайдером: главная и внутренняя (описание курса), личный кабинет
Прикрепляю примерную схему как располагаются эллементы и логотип
Сделать логотип. Название "General computers" "Интерактивные обучающие курсы
Есть поиск
Есть регистрация и вход
Отрисовать 5 слайдов с надписью на 5 курсов из меню
Страница "Личный кабинет" (отрисовать детали, кнопки из ниже приведенного ТЗ для сайта):
В кабинете пользователя есть меню пользователя 2 части:
1) Левое меню: Мои данные, Мои курсы, обратная связь (если юзер задает вопрос то видно его данные и изкакой он группы)
Мои данные: Имя Фамилия Отчество Город Телефон Мейл
Мои курсы: Здесь высвечиваются курсы которые заказал/оплатил юзер
2) В правой части расположен: выбор курса тип курса и кнопка оплаты
- юзер выбирает из списка курсов нужный ему курс (список курсов - меню сайта)
- ниже две галочки "офлайн курс" "онлайн курс" ---- может выбрать обе --- при выборе "офлайн курс" выпадает список месяцев который можно выбрать и надпись "выберите предпочтительный месяц начала учебы"
3) После выбора человек нажимает кнопку "оплатить" - если курс оплачен и деньги зачислились В разделе "мои курсы" загорается значек оплачен, если деньги не зачисленны загорается занчек "неоплачен" и предлагается оплатить.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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