Дизайн 3-х страниц интерактивных курсов

Отрисовать 3 стрраницы со стайдером: главная и внутренняя (описание курса), личный кабинет

Прикрепляю примерную схему как располагаются эллементы и логотип

Сделать логотип. Название "General computers" "Интерактивные обучающие курсы

Есть поиск

Есть регистрация и вход

Отрисовать 5 слайдов с надписью на 5 курсов из меню

Страница "Личный кабинет" (отрисовать детали, кнопки из ниже приведенного ТЗ для сайта):

В кабинете пользователя есть меню пользователя 2 части:

1) Левое меню: Мои данные, Мои курсы, обратная связь (если юзер задает вопрос то видно его данные и изкакой он группы)

Мои данные: Имя Фамилия Отчество Город Телефон Мейл

Мои курсы: Здесь высвечиваются курсы которые заказал/оплатил юзер

2) В правой части расположен: выбор курса тип курса и кнопка оплаты

- юзер выбирает из списка курсов нужный ему курс (список курсов - меню сайта)

- ниже две галочки "офлайн курс" "онлайн курс" ---- может выбрать обе --- при выборе "офлайн курс" выпадает список месяцев который можно выбрать и надпись "выберите предпочтительный месяц начала учебы"

3) После выбора человек нажимает кнопку "оплатить" - если курс оплачен и деньги зачислились В разделе "мои курсы" загорается значек оплачен, если деньги не зачисленны загорается занчек "неоплачен" и предлагается оплатить.