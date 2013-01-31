Доделать дизайн проекта

Необходимо добавить на сайт по продаже бутилированной воды в Донецке картинку с изображением семьи (мама, папа, дочка/сын) вместо машины в нижней части. Как бы фотография должна подчеркивать природную силу воды. Фотографию вставить в исходник.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется доработать дизайн проекта, все подробности при общении. Skype: lookspook
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