Нужно нарисовать официальный сайт-блог музыканта

Здравствуйте!

Требуется нарисовать дизайн сайта для музыканта, предпринимателя.

Главная цель задачи профессионально и грамотно изобразить 3 важных слияния в одном сайте: блог, о самом человеке и возможность скачать аудио-видео контент.

Идею по дизайну рассмотрю от вас, бриф заполню ваш.

CMS систему хотелось бы обсудить также на ваше усмотрение, буду приветствовать, если на поддержке есть свой верстальщик.

Опыт обязателен!