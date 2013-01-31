Нужно нарисовать официальный сайт-блог музыканта

Сайт компании. Интернет магазин. Основной акцент на продажу установку и обслуживание систем видеонаблюдения. Основной принцип, сделать удобный и простой интерфейс. Графические изображения строгие и нейтральные к восприятию. Как приведено в примере. Пример, можно использовать в ...
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Здравствуйте!
Требуется нарисовать дизайн сайта для музыканта, предпринимателя.
Главная цель задачи профессионально и грамотно изобразить 3 важных слияния в одном сайте: блог, о самом человеке и возможность скачать аудио-видео контент.
Идею по дизайну рассмотрю от вас, бриф заполню ваш.
CMS систему хотелось бы обсудить также на ваше усмотрение, буду приветствовать, если на поддержке есть свой верстальщик.
Опыт обязателен!
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