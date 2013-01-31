Нужно нарисовать официальный сайт-блог музыканта

$150
Дизайн сайтовЗакрыт20 заявок189 просмотров
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Здравствуйте!

Требуется нарисовать дизайн сайта для музыканта, предпринимателя.

Главная цель задачи профессионально и грамотно изобразить 3 важных слияния в одном сайте: блог, о самом человеке и возможность скачать аудио-видео контент.

Идею по дизайну рассмотрю от вас, бриф заполню ваш.

CMS систему хотелось бы обсудить также на ваше усмотрение, буду приветствовать, если на поддержке есть свой верстальщик.

Опыт обязателен!

11 лет назад
Timur_ysupov
31 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
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