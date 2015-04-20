Ищу человека с чувством вкуса хороших фотографий и иллюстраций Нужно подобрать фотографии или изображения к статьям с описанием инженерных услуг. Всего 48 заголовков. К каждому заголовку 2 изображения по ...
Заполнение характеристик
Нужно наполнять файл excel характеристиками с разных сайтов - ЯМаркет, ВсеИнструенты, 220Вольт, сайты производителей и прочие.
В файле присутствуют характеристики, которые надо заполнить. Модель берется с сайта. Если в файле отсутствует характеристика - ее надо добавить ниже.
Требования:
1) использовать общий формат, например масса -2,4 или 2.4. Но один формат должен быть во всем файле.
2) скорость исполнения - на 100 товаров 2 суток.
3) внимательность! От качества заполнения зависит юзабилити сайта.
Файл для примера во вложении:
http://www.invoz.ru/catalog/instrument/shlifmashiny/bolgarki_ushm/
УШМ.xlsx10 КБ
Стоимость заполнения одного товара 5 руб.
Заявки фрилансеров
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