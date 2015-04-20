Заполнение характеристик

Нужно наполнять файл excel характеристиками с разных сайтов - ЯМаркет, ВсеИнструенты, 220Вольт, сайты производителей и прочие.

В файле присутствуют характеристики, которые надо заполнить. Модель берется с сайта. Если в файле отсутствует характеристика - ее надо добавить ниже.

Требования:

1) использовать общий формат, например масса -2,4 или 2.4. Но один формат должен быть во всем файле.

2) скорость исполнения - на 100 товаров 2 суток.

3) внимательность! От качества заполнения зависит юзабилити сайта.

Файл для примера во вложении:

http://www.invoz.ru/catalog/instrument/shlifmashiny/bolgarki_ushm/

УШМ.xlsx10 КБ

Стоимость заполнения одного товара 5 руб.