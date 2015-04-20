Постинг текстов на сайт

Обязанности:

1.Обработка текстов от копирайтера - форматирование, добавление картинок, цветных блоков, проставление ссылок на другие статьи и т.д. Все по инструкции, особых навыков не нужно.

2.Публикация на сайте.

1-3 статьи в день. Всего около 100 статей.

При успешном окончании долгосрочное сотрудничество.

Указывайте стоимость за статью.

Если есть - примеры ваших публикаций.