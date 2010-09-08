Баннеры для рекламных акций

Добрый день!

Необходимо наладить работу по созданию баннеров для интернет-гипермаркета

Как и тематические для разных разделов (например в разделе детские товары баннер на детскую тематику, который не несет никакой продающей информации) так и для определенных акций, распродаж, появления новинок.

Размеры баннеров будут одинаковые, примерно 793х173

Если все понравится, то работой будем обеспечивать постоянно

Первым заданием будет примерно 6 баннеров по тематикам разделов

Жду ваши ценовые предложения

С уважением