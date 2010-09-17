gepardoff

Игорь Волосевич gepardoff

 
41 годБеларусь/Минск
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Редизайн страниц сайта + баннеры

    Добрый день В интернет магазин требуется толковый дизайнер, ценящий время заказчика и выполняющий качественно работу. В постоянном режиме необходимо отрисовывать качественные, продающие, рекламные баннеры + в ближайшее время поработать над редизайном страниц сайта. Интернет магазин gepard.by Если нет сил ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Баннеры для интернет магазина

    На постоянную работу требуется дизайнер по оформлению и созданию баннеров . Баннеры должны быть яркие и интересные, одним словом продающие Принимаю предложения Спасибо

    Баннеры39 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Новогодняя шапка для интернет-магазина

    Добрый день! Приближается новый год и нам необходимо оформить магазин к предстоящим праздникам! Нужно изменить шапку магазина и добавить в нее новогоднее настроение. интернет-магазин gepard.by Жду предложений)

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Иконки для разделов магазинв

    Добрый день! Необходимо нарисовать иконки для разделов интернет магазина в количестве 15-20 штук. Посмотреть интернет магазин можно по адресу gepard.by Сейчас в меню там одна иконка на все, магазин запускается в ближайшее время, поэтому оперативность приветствуется.

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Баннеры для рекламных акций

    Добрый день! Необходимо наладить работу по созданию баннеров для интернет-гипермаркета Как и тематические для разных разделов (например в разделе детские товары баннер на детскую тематику, который не несет никакой продающей информации) так и для определенных акций, распродаж, ...

    Баннеры29 заявок
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
anDyrv
30 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Иконки для магазина, приватно для anDyrv
Спасибо за интересный проект и своевременную оплату.
Отличная работа! Выполнена в срок и качественно! Я снова доволен)
Ответный отзыв
TSpell
Тимур 
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
$1
10 баллов
10 лет назад
Редизайн страниц сайта + баннеры
Все супер. рекомендую.
Крутой дизайнер, работает с действительно творческим походом!
Ответный отзыв
Scrape
Алмаз 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$20
10 баллов
13 лет назад
Новогодняя шапка для интернет-магазина
Очень доволен сотрудничеством! Заказчик всегда на связи, твердо знает чего хочет, приятен в общении. Оплата вовремя без задержек. Рекомендую!
Высший пилотаж! Действительно дизайнер! Взял и сделал не по предоставленной картинке, а с творческим подходом! Еще раз спасибо
Ответный отзыв
anDyrv
30 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$80
10 баллов
13 лет назад
Иконки для разделов магазинв
Положительный во всех отношениях заказчик. Приятно работать и просто общаться.
На отлично выполнил работу и по срокам не подвел! Буду еще с вами работать! Спасибо!
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