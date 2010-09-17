Необходимо сделать иконки для категорий магазина Проект открыт для anDyrv
- $100Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен13 лет назад
Добрый день В интернет магазин требуется толковый дизайнер, ценящий время заказчика и выполняющий качественно работу. В постоянном режиме необходимо отрисовывать качественные, продающие, рекламные баннеры + в ближайшее время поработать над редизайном страниц сайта. Интернет магазин gepard.by Если нет сил ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
На постоянную работу требуется дизайнер по оформлению и созданию баннеров . Баннеры должны быть яркие и интересные, одним словом продающие Принимаю предложения СпасибоБаннеры39 заявокЗакрыт13 лет назад
Добрый день! Приближается новый год и нам необходимо оформить магазин к предстоящим праздникам! Нужно изменить шапку магазина и добавить в нее новогоднее настроение. интернет-магазин gepard.by Жду предложений)Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
Добрый день! Необходимо нарисовать иконки для разделов интернет магазина в количестве 15-20 штук. Посмотреть интернет магазин можно по адресу gepard.by Сейчас в меню там одна иконка на все, магазин запускается в ближайшее время, поэтому оперативность приветствуется.Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен13 лет назад
Добрый день! Необходимо наладить работу по созданию баннеров для интернет-гипермаркета Как и тематические для разных разделов (например в разделе детские товары баннер на детскую тематику, который не несет никакой продающей информации) так и для определенных акций, распродаж, ...Баннеры29 заявокЗакрыт13 лет назад