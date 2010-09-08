Разработка GIF-баннера

Необходимо сделать два банера на сайт www.sun.in.ua Размер 240х100 Флеш. Нужен готовый ролик в swf и проект в fla, чтобы мы могли изменять его самостоятельно, или анимированый GIF. Каждый банер должен состоять из одной обложки с картинкой ...