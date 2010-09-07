Flash-баннер 100% x 60px [2]

$50
БаннерыЗакрыт6 заявок341 просмотр
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Текст баннера:

Открытие и обслуживание счетов

На самые важные и востребованные услуги – самый выгодный тариф «БЕСПЛАТНО»!

Открытие текущих счетов – 0 рублей!

Ведение текущих счетов – 0 рублей!

- В структуре и оформлении баннера должен присутствовать графический элемент - стилизованный силуэт города или его части (в соответствии с размерами баннера и механизмом его исполнения) для создания единого стилистического представления информации:

- Механизм баннера, его структура и исполнение, расположение графических элементов и текста должны соответствовать логике рекламного сообщения. Баннер должен быть динамичным и акцентировать внимание на ключевые элементы рекламного сообщения - текст, логотип, номер контактного телефона (ожидаем ваших предложений).

БОЛЕЕ ДЕТАЛЬНОЕ ТЗ БУДУ ОТПРАВЛЯТЬ ЗАИНТЕРЕСОВАВШИМ МЕНЯ ИСПОЛНИТЕЛЯМ.

От вас жду:

- СРОК

- СТОИМОСТЬ

- ССЫЛКУ НА ПОРТФОЛИО

Заявки без указания срока и цены рассматривать не буду.

13 лет назад
vinkov
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранные исполнители
FREEART
36 летУкраина
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Был
2 года назад
13 лет назад
$40
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mestkom
Юрий 
55 летУкраина
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