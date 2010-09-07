Flash-баннер 100% x 60px [2]

Текст баннера:

Открытие и обслуживание счетов

На самые важные и востребованные услуги – самый выгодный тариф «БЕСПЛАТНО»!

Открытие текущих счетов – 0 рублей!

Ведение текущих счетов – 0 рублей!

- В структуре и оформлении баннера должен присутствовать графический элемент - стилизованный силуэт города или его части (в соответствии с размерами баннера и механизмом его исполнения) для создания единого стилистического представления информации:

- Механизм баннера, его структура и исполнение, расположение графических элементов и текста должны соответствовать логике рекламного сообщения. Баннер должен быть динамичным и акцентировать внимание на ключевые элементы рекламного сообщения - текст, логотип, номер контактного телефона (ожидаем ваших предложений).

БОЛЕЕ ДЕТАЛЬНОЕ ТЗ БУДУ ОТПРАВЛЯТЬ ЗАИНТЕРЕСОВАВШИМ МЕНЯ ИСПОЛНИТЕЛЯМ.

От вас жду:

- СРОК

- СТОИМОСТЬ

- ССЫЛКУ НА ПОРТФОЛИО

Заявки без указания срока и цены рассматривать не буду.