Нужно сделать пару маленьких картинок

Есть пара маленьких картинок но я потерял от них исходники:

http://monhyip.net/images/mmgp.gif

http://monhyip.net/images/mmg.gif

Мне нужно сделать такие же картинки, но только с исходниками(чтобы я надпись мог изменить на любую)

пишем в асю 29три89восемь