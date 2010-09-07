Флеш баннер 240х400 для рекламы на habrahabr.ru

Нужен красивый анимационный баннер. Реклама нижнего белья.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Максимально допустимый вес баннера 45Кб-50Кб.
Рамка обязательна.
Параметр нашей системы для flash-баннеров здесь http://madbanner.ru/manual/banners/flash/
Общие требования по креативу баннеров на сайте http://habrahabr.ru/info/advertising/
Рекламироваться будет магазин dumka.ru
Нужно проявить креатив -мыслей что и где лепить на баннер никаких!
Интерактивный, крутиться, интересует, так и хочется зайти и купить всё ))
должна быть надпись:
"введите HABRAHABR и получите скидку 5% на всё"
очень хочется услышать ваши идеи.
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