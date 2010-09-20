Приватный проект для Бабицкого Сергея

Друзья, выручайте ) В общем с первой попытки получил неприемлемый результат (в приложении), черт с ней с предоплатой, но такое унылое ... мне стыдно размещать на уважаемом портале о своей компании. И так, задача: Сделать флеш баннер для ...
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