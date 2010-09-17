Создать баннер для интернет-магазина

БаннерыЗавершен32 заявки372 просмотра
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Требуется создание баннера для интернет-магазина.

13 лет назад
eagleowl
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
Nasten-ka
39 летБолгария
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
2 отзыва
13 лет назад
$5
1 день
Анастасия порадовала креативностью и оригинальностью баннера. рекомендую !
В ходе реализации проекта дружелюбная, спокойная атмосфера - буду рада работать с вами впредь!
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