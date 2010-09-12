Flash баннер 98х124 срочно

Необходимо очень быстро реализовать баннер на тему Оборудование для бара. Баннер под размещение на стр. http://www.pir.ru/pir2/saloons/?m=bar

Задача чтобы выделялся и не в тоже время не диссонировал.

Идея такая:

Кадр 1 Блендеры (+картинка блендера и логотип)

Кадр 2 Соковыжималки (+ картинка соковыжималки и логотип)

Кадр 3 Льдогенераторы (+ картинка льдогенератора и логотип)

Кадр 4 от эксклюзивного дистрибутора в России (слово Джусмастер + Логотип).

Логотипы в кривых и картинки в архиве. От Вас красивая, динамичная реализация.

Пожалуйста, ссылки на портфолио по баннерам, цену и сроки.