Приватный проект для gornishan

Требуется сценарий и разработка игрового баннера ICQ 582556497
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Краткое описание проекта:
Нужно сделать привлекательные баннеры стандартных размеров
480х60
234х60
240x400
120х60
88х31
100x100
120x240
Для сайтов:
Борьба с ленью: www.pinator.ru
Танцы: www.hotdance.ru
Cоблазнение: www.menflirt.ru
Партнерская программа: http://gora4o.ru/partners
Основый бизнеса: www.how-to-start.ru
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