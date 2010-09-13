Приватный проект для gornishan

$350
БаннерыЗавершен2 заявки187 просмотров
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Краткое описание проекта:

Нужно сделать привлекательные баннеры стандартных размеров

480х60

234х60

240x400

120х60

88х31

100x100

120x240

Для сайтов:

Борьба с ленью: www.pinator.ru

Танцы: www.hotdance.ru

Cоблазнение: www.menflirt.ru

Партнерская программа: http://gora4o.ru/partners

Основый бизнеса: www.how-to-start.ru

13 лет назад
Matold
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
andgo
51 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
13 лет назад
$350
3 дня
Отлично справился с задачей! Выполнено в срок, всем рекомендую!!!
Один из лучших заказчиков, с которыми приходилось работать. Только положительные впечатления!
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