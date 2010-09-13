Баннер 96х89,2 мм

Необходимо очень быстро реализовать баннер на тему Оборудование для бара. Баннер под размещение на стр. http://www.pir.ru/pir2/saloons/?m=bar Задача чтобы выделялся и не в тоже время не диссонировал. Идея такая: Кадр 1 Блендеры (+картинка блендера и логотип) ...