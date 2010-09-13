Баннер flash для рекламной кампании

Требуется flash баннер для рекламной кампании нашей фирмы.

Мы занимаемся изготовлением и монтажем оборудования для производства пеллет (кто не знает что это - гуглите).

Есть четкий сценарий баннера. Особого креатива не нужно. Любая форма оплаты.

Мы Не жлобы и не чайники... общий язык найдем :)

С перспективой долгосрочного сотрудничества.