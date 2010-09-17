Требуется разработать качественную флеш презентацию(ролик на 10-20сек.) От вас ссылки на лучшие работы, сроки и стоимость. ТЗ будет предоставлено выбраному исполнителю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать 2 флеш-баннера.
Срочно! Сроки: до пятницы этой недели (17.09.10)
ТЗ в приложении
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