Разработать серию баннеров для шпаргалок.ру

БаннерыЗавершен20 заявок406 просмотров
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Необходимо создать банеры с указанным текстом для сервиса-аукциона по написанию студенческих работ для shpargalki.ru

Стиль, легкость, привлекаемость

Баннеры аннимационные

Пожалуйста, примерные цены и сроки

Еще, пожалуйста, учтите, что фон баннеров различных форматов может быть одинаков.

Подсчитал и указал точное количество баннеров

13 лет назад
bukviya
52 годаКанада
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
7 отзывов
Выбранный исполнитель
Seitar
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$5
2 дня
Спасибо, все сделано быстро и ответственно, качественно
Деталей проекта не помню, но вроде все было ок
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