Нарисовать гиф банер. Срок один день. Оплата по вебмани. Возможно на долгосрочной основе...
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Нужен баннер для фотоконкурса шоу-рума женской одежды.
Формат - анимированный ГИФ. Объем - до 30 кб.
Оплата - 5 .у.е
Срочно!!!!
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