Требуется рекламный баннер для сайта

1 действие: В верхней части баннера красным текстом мигает надпись «Внимание акция!!!». Под ней на синем фоне появляется котёл (Buderus). За тем надпись «Внимание акция!!» сменяется на надпись «Скидка 15%». В свою очередь котел сменяет радиатор (Sira). За тем надпись «Скидка 15%» сменяется надписью «Бесплатная доставка», а радиатор сменяет циркуляционный насос (Grundfos Alpha2).

2 действие: Синий фон отъезжает на задний план так, что получается он, становится бортом грузового фургона. Надпись «Бесплатная доставка» и насос меняется на логотип «FWater» во весь борт. Фургон стоит на фоне города (многоэтажные офисы и т.д.) в него осуществляется загрузка коробок. За тем фургон уезжает за пределы баннера и в следующий момент он едет лицом к нам. На капоте также логотип «FWater» и надпись «Бесплатная доставка». За тем фургон подъезжает к загородному дому, где происходит разгрузка коробок. Довольный и счастливый человечек (Заказчик) получает свой заказ.

3 действие. Финал логотип FWater и номера телефонов