Баннер 220х150

БаннерыЗавершен16 заявок243 просмотра
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Необходимо сделать баннер 220х150.

Формат gif, 2-3 фрейма, по вашему усмотрению.

Есть логотипы и текстовка.

13 лет назад
droneech
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
Выбранный исполнитель
1rina
Ирина 
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
18 отзывов(-3)
13 лет назад
$9
1 день
Быстро, качественно, красиво. Рекомендую.
Надеюсь будем работать и дальше
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