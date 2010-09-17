Доделать баннеры

Нужны баннеры для сайтов: gojuryu.kiev.ua, budotube.com 2 баннера - 468х60 и 2 баннера - 125Х125. То бишь по одному, каждого формата на каждый проект Бюджет это за все баннеры, но готов обсудить ваши цены. Нужно 4 баннера ...