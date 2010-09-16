Flash-баннер

Нужен стильный баннер (240х400 до 25 кб) для проекта http://billkill.ru сценарий может быть любым, главное показать, что посетители сайта могут получить большие скидки на развелечения: боулинг, рестораны, салон красоты и т.д. при этом баннер должен быть не тупо как один кадр одна надпись, второй другая, а что-то динамичное и стильное, Посмотрите ролик, может он на ведет на мысли

http://www.billkill.ru/why_is_chip

icq 315 339 425