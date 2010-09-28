Создание баннера

Спасибо Владимир. Работу выполнил на отлично - мы очень доволььны! Сделал скидку и на работу и на то, что мы изначально дали неправильные размеры, а он по ним банер сделал (ну, ошибочка вышла), а Владимир лояльно отнесся и денег сверху за это не взял - мы ведь не дизайнеры :-) Готовы поручить ему более серьезные проекты!