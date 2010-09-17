Создание баннера

Нужен баннер для студии дизайн интерьеров. Просто смена картинок. При нажатии ПРАВОЙ КНОПКОЙ МЫШИ всплывает "сделано в дизайн студии". Там где обычно пишется "about adobe flash player" Людей, которые не могут это сделать просьба не беспокоить . ...