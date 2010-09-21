Баннеры

$10
БаннерыЗавершен11 заявок296 просмотров
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Нужно 2 баннера .gif (для подмосковья Новогвинеево, Железодорожном) тематика автозапчасти для рекламы http://gepardauto.ru/

1) Интернет-магазин www.gepardauto.ru 468х60

Автозапчасти для иномарок

В розницу и оптом

Быстрая доставка в Новогвинеево

2) www.gepardauto.ru 468х60

Автозапчасти в Железнодорожном

На все иномарки

Срок доставки – 1 день

13 лет назад
loyal
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
alex_zavi
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
13 лет назад
$20
2 дня
Работа была выполнена безупречна! Сразу видно профессионал в своем деле, если что то не нравилось, оперативно переделывал! Результатом очень доволен, побольше бы таких мастеров)
Приятно работать с таким заказчиком, который умеет четко поставить задание, быстро его оплачивает и всегда на связи. Все рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
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