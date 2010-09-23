Баннер для сайта

1. Форматы баннера: GIF и SWF. 2. Максимальный размеры файла: 240x150 – 15 КБ. 3. Частота кадров - не более 30 кадров в секунду. 4. Число кадров - 5 4. Рекламный баннер должен иметь видимые границы (рамку). 5. ...
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Баннер 468x60:
gif анимация - Должны по очереди меняться две строки
- Реклама строительных компаний
- Строительная рассылка
Фон тематический какой-нибудь. Желательно красиво и без мельтешения. Размер гифки должен быть до 250кб
Просьба указывать цену и сроки.
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