Баннер для сайта

БаннерыЗавершен29 заявок539 просмотров
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Баннер 468x60:

gif анимация - Должны по очереди меняться две строки

- Реклама строительных компаний

- Строительная рассылка

Фон тематический какой-нибудь. Желательно красиво и без мельтешения. Размер гифки должен быть до 250кб

Просьба указывать цену и сроки.

13 лет назад
Invint
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранные исполнители
apelab
54 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
13 лет назад
$10
1 день
По минимальному описанию сделал хороший баннер. Я доволен.
Приятно работать с человеком дела. Поставил задачу. Принял работу. Оплатил труд. РЕКОМЕНДУЮ!!!
vz-studio
Виталий 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
132 отзыва
13 лет назад
$10
1 день
Самостоятельно предложил хороший баннер, я доволен.
С Сергеем приятно работать. Четко сформулировал задание, небыло проблем с оплатой. Рекомендую!
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