Создание flash-баннера

БаннерыЗавершен1 заявка195 просмотров
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Нужно создать 2 баннера (форматы указаны ниже):

Сайт: www.studa.com.ua

Концепция: Зацикленный анимационный ролик.

Формат: 468х60, 100х100.

Технология: Flash

Размер: до 25 Кб (468х60), до 15 Кб (100х100).

Технические параметры:

Параметр fps (количество кадров в секунду) баннера должен быть установлен в значение 12 или 24. Должны соблюдаться требования к баннерам следующих сетей: УБС (www.banner.kiev.ua) и Banner.ua (http://lux-bn.com.ua/rules/#r)

13 лет назад
Max_Johnes
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Pyton_
Мария 
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$10
2 дня
Понравилось работать с Марией. Все комментарии оперативно учитывались. Остался доволен.
Порядочный заказчик, оплату провел сразу же, «посреди ночи», можно сказать. В процессе работы напряженки не возникло. Легкий в плане общения и обсуждения вопросов человек. Рекомендую.
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