Флеш-баннер в 4-х размерах на завтра

Нужно сделать баннер, информирующий об акции. Динамичный, привлекающий внимание – текст плюс графика. Размещаться будет на разных ресурсах, по каждому из ресурсов предоставляем требования к баннерам.

Размеры:

220*220 до 50 кб

240*350 до 40 кб

300*250 до 50 кб (для 3-х разных ресурсов)

730*120 до 50 кб

Оплата Webmoney. Бюджет 120 USD (40 предоплата, 80 по факту выполнения).

По фрилансерам, имеющим менее 10 положительных отзывов – предоплата при предоставлении первых признаков того, что работа делается.