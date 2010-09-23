Разработка несложного Flash-баннера. Срочно.

$15
БаннерыЗавершен3 заявки170 просмотров
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Срочно нужен флеш-баннер 240 х 350. Без сложной анимации, несколько меняющихся картинок и надписей.

13 лет назад
sergey_pets
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
scale
Юрий 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 отзывов
13 лет назад
$10
1 день
Оперативно, качественно, с учетом пожеланий, возникших "по ходу". Доволен, спасибо.
Своевременная оплата. Сотрудничеством доволен. Спасибо.
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