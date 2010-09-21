Нужно сделать два баннера разных размеров.

Нужно сделать баннер, информирующий об акции. Динамичный, привлекающий внимание – текст плюс графика. Размещаться будет на разных ресурсах, по каждому из ресурсов предоставляем требования к баннерам. Размеры: 220*220 до 50 кб 240*350 до 40 ...