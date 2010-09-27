Flash баннер для сайта

Задача: разработать баннер строительной компании «Столичный оптовик». Сфера деятельности - полимерные и битум-полимерные материалы для кровли, гидро- и газоизоляции, кровельная черепица. Размер баннера - 150х300. Требования: 1. Баннер должен быть оформлен в светло-зеленых тонах согласно цветам логотипа ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать простой анимационный флеш - баннер для сайта.
Размер 200 х 267.
- Похожие заказы
- Баннеры1 исполнительЗавершен13 лет назад
Нужно сделать два баннера разных размеров. 1) Размер: 284х284 Яркий, движущейся баннер для сайта кроссовок с колёсиками марки Heelys. Задумка такая: кроссовок начинает буксовать и после уезжает с баннера, и вместо него выезжает надпись ytug.in 2) Размер:227х157 Яркий, ...Баннеры15 заявокЗакрыт13 лет назад
- $120
Нужно сделать баннер, информирующий об акции. Динамичный, привлекающий внимание – текст плюс графика. Размещаться будет на разных ресурсах, по каждому из ресурсов предоставляем требования к баннерам. Размеры: 220*220 до 50 кб 240*350 до 40 ...Баннеры12 заявокЗакрыт13 лет назад
- $15
Срочно нужен флеш-баннер 240 х 350. Без сложной анимации, несколько меняющихся картинок и надписей.Завершен13 лет назад
- $150
Надо создать 3 разных комплекта баннеров. Каждый комплект из 2-х баннеров размером 240х400 и 740х350. Модно, креативно, динамично.Завершен13 лет назад
Тренинговому интернет-центру "Мир вебинаров" нужны баннеры для ближайшего онлайн-курса Управление фазовым состоянием (феномен внетелесного путешествия). Информация о вебинаре здесь - http://mirwebinarov.ru/webinars/astral-os-faza/ нужны баннеры следующих размеров (в пикселях) 120х120 120х60 468х60 Вес баннеров не более 16 кб, в гифе. Текст для баннеров - ...Завершен13 лет назад
Баннер 468x60: gif анимация - Должны по очереди меняться две строки - Реклама строительных компаний - Строительная рассылка Фон тематический какой-нибудь. Желательно красиво и без мельтешения. Размер гифки должен быть до 250кб Просьба указывать цену и сроки.Баннеры2 исполнителяЗавершен13 лет назад
1. Форматы баннера: GIF и SWF. 2. Максимальный размеры файла: 240x150 – 15 КБ. 3. Частота кадров - не более 30 кадров в секунду. 4. Число кадров - 5 4. Рекламный баннер должен иметь видимые границы (рамку). 5. ...Завершен13 лет назад
Анимация Flash баннера. Приватный проект для Shaman_VЗавершен13 лет назад
- $10
Нужно 2 баннера .gif (для подмосковья Новогвинеево, Железодорожном) тематика автозапчасти для рекламы http://gepardauto.ru/ 1) Интернет-магазин www.gepardauto.ru 468х60 Автозапчасти для иномарок В розницу и оптом Быстрая доставка в Новогвинеево 2) www.gepardauto.ru ...Завершен13 лет назад