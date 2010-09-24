Дизайн баннера для сайта (BUX)

Нужно сделать два баннера разных размеров. 1) Размер: 284х284 Яркий, движущейся баннер для сайта кроссовок с колёсиками марки Heelys. Задумка такая: кроссовок начинает буксовать и после уезжает с баннера, и вместо него выезжает надпись ytug.in 2) Размер:227х157 Яркий, ...