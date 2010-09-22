Улучшить баннер

В общем вот есть баннер (в приложении), но он как-то не выделяется видно на сайте на котором он стоит http://esocenter.ru/ , я сужу это по кол-ву переходов...

Так вот может кто-то сможет его улучшить.

Глобальных переделок не надо... нужно просто вмести корректировки для увеличения "бросаемости в глаза"