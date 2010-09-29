Дизайн 3+2 картинки

$15
БаннерыЗавершен8 заявок295 просмотров
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Нужно подобрать 3 фоновых изображения заданной тематики, которые вписались бы в существующий дизайн сайта. Далее - подобрать читаемые и красивые шрифты для описания товаров (сама текстовка уже есть). Кроме этого,есть почти уже отрисованные иконки - все должно как-то гармонировать в сочетании. Стоимость и сроки предлагайте - задание для толкового дизайнера не самое сложное, рассчитываю на адекватных исполнителей. Кроме этого,есть два баннера,для которых нужно сделать фактически копии (сохранить шрифты и фоны), только заменить изображения изделий.

13 лет назад
qwerza
Томас 
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
anDyrv
30 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Отличный исполнитель - все схватывает на лету, постоянно на связи и готов выслушать и реализовать любые пожелания. При этом стоимость проектов очень и очень приемлемая. С удовольствием буду сотрудничать и в дальнейшем.
Лучший заказчик с которым доводилось работать. Всегда все четко объяснит, предложит варианты, подскажет. С удовольствием поработаю еще!
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