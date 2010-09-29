Дизайн 3+2 картинки

Нужно подобрать 3 фоновых изображения заданной тематики, которые вписались бы в существующий дизайн сайта. Далее - подобрать читаемые и красивые шрифты для описания товаров (сама текстовка уже есть). Кроме этого,есть почти уже отрисованные иконки - все должно как-то гармонировать в сочетании. Стоимость и сроки предлагайте - задание для толкового дизайнера не самое сложное, рассчитываю на адекватных исполнителей. Кроме этого,есть два баннера,для которых нужно сделать фактически копии (сохранить шрифты и фоны), только заменить изображения изделий.