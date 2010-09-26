Нужно подобрать 3 фоновых изображения заданной тематики, которые вписались бы в существующий дизайн сайта. Далее - подобрать читаемые и красивые шрифты для описания товаров (сама текстовка уже есть). Кроме этого,есть почти уже отрисованные иконки - ...