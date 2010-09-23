Нужен flash баннер для строительной компании RED-STROY Пишите свои контакты и цены, свяжусь сам
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Приветствую всех!
Требуется "собрать" флеш банер из psd картинок на тему солнцезащитных очков и их брендов.
6 кадров. Необходимо обыграть эффектами переходы от кадра к кадру.
Проявить немного фантазии - подойти к делу творчески.
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