Необходимо сделать несложный баннер для интернет-магазина в виде гиф-анимации. Какой-либо готовой креативной идеи для баннера нет, но стилизация должна быть выполнена под сам интернет-магазин. Размер: 240х350 Обязательно называйте свою цену и сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен flash-баннер на основе существующего. Вся графика представлена в векторном виде формата *.ai. Банер прикреплен. Исходников баннера нет.
Что необходимо сделать:
1. после субботы запятую убарать
2. шрифт имён диджеев сделать еще меньше
3. добавить в начале лого ТУБОРГ (с плашкой)
4. добавить в конце лого НЕМИРОВ (с плашкой)
5. правильное написание ALEX ZMEI
После внесения исправлений, работу надо будет утвердить и сделать несколько вариантов согласно размерам:
100%х90 - для работы использовать тех. требования.
240х400 - для работы использовать тех. требования.
800х200
500х200
728х90 (размер до 50кб)
468×60
230х160
После того, как будет выбран исполнитель, вышлю исходники и тех. требования. Срок сдачи - сегодня.
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