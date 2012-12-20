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Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
11 лет назад
Работа выполнена профессионально, грамотно и быстро! Приятно работать. Спасибо Виктор!
Ответный отзыв
Четкое ТЗ, всегда ответит на возникшие вопросы, оплата проводится очень оперативно. Рекомендую к сотрудничеству!!!
$25
10 баллов
11 лет назад
Виктор выполнил всё в точности по ТЗ, никаких нареканий. Вежлив в общении и пунктуален в сроках. Считаю сотрудничество очень успешным.
Ответный отзыв
Очень приятно работать с Антоном - четкое тз, приятное общение, мгновенная оплата. Спасибо за сотрудничество!
$20
10 баллов
11 лет назад
Рекомендую Всем!!! Время всегда распределяет точно и соблюдает сроки. Профессионал, который любит свою работу. Уверен, ещё не раз буду обращаться!
Ответный отзыв
Отличный заказчик и приятный человек!
$150
10 баллов
11 лет назад
Работа проделана качественно, оперативно. Результатом остался доволен. Надеюсь проект не последний, будем сотрудничать и дальше.
Ответный отзыв
Было очень приятно работать, чёткие задачи, быстрое утверждение, мгновенные оплаты! Человек действительно знает, что он хочет получить на выходе и умеет это правильно сформулировать. Рекомендую всем!
$15
10 баллов
11 лет назад
Снова остался доволен сотрудничеством! Все сделал и быстро и качественно. Буду и впреть работать в этим фрилансером.
Ответный отзыв
На редкость компетентный работодатель! Анатолий всегда обеспечивает всей необходимой информацией и по завершению проекта своевременно производит оплату. Рекомендую как надежного заказчика!
Дизайн сайтов
5 отзывов
от $50
от 4 дней
#443
Баннеры
4 отзыва
от $15
от 2 дней
#175
Верстка полиграфии
3 отзыва
от $20
от 2 дней
#122
Логотипы и Знаки
3 отзыва
от $30
от 2 дней
#260
Дизайн продукции
1 отзыв
от $50
от 2 дней
#155
Обработка фотографий
1 отзыв
от $20
от 1 дня
#287
Фотосъемка
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#1194
3D-графика
нет отзывов
от $50
от 2 дней
#1352
Фирменный стиль
нет отзывов
от $50
от 2 дней
#1354
Наружная реклама
нет отзывов
от $30
от 2 дней
#1491