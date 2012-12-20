IMit_ua

Виктор IMit_ua

 
43 годаУкраина/Луцк
13 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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Отзывы заказчиков
riwer
47 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$40
10 баллов
11 лет назад
Нужно изготовить 3 баннера
Работа выполнена профессионально, грамотно и быстро! Приятно работать. Спасибо Виктор!
Четкое ТЗ, всегда ответит на возникшие вопросы, оплата проводится очень оперативно. Рекомендую к сотрудничеству!!!
Ответный отзыв
parkgraphic
Антон 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$25
10 баллов
11 лет назад
Простой флеш-баннер
Виктор выполнил всё в точности по ТЗ, никаких нареканий. Вежлив в общении и пунктуален в сроках. Считаю сотрудничество очень успешным.
Очень приятно работать с Антоном - четкое тз, приятное общение, мгновенная оплата. Спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
myartlife
Максим 
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Обработать фото
Рекомендую Всем!!! Время всегда распределяет точно и соблюдает сроки. Профессионал, который любит свою работу. Уверен, ещё не раз буду обращаться!
Отличный заказчик и приятный человек!
Ответный отзыв
skyflox
Игорь 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$150
10 баллов
11 лет назад
Дизайн сайта
Работа проделана качественно, оперативно. Результатом остался доволен. Надеюсь проект не последний, будем сотрудничать и дальше.
Было очень приятно работать, чёткие задачи, быстрое утверждение, мгновенные оплаты! Человек действительно знает, что он хочет получить на выходе и умеет это правильно сформулировать. Рекомендую всем!
Ответный отзыв
khorozov
54 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$15
10 баллов
11 лет назад
Немного дорабоать дизайн
Снова остался доволен сотрудничеством! Все сделал и быстро и качественно. Буду и впреть работать в этим фрилансером.
На редкость компетентный работодатель! Анатолий всегда обеспечивает всей необходимой информацией и по завершению проекта своевременно производит оплату. Рекомендую как надежного заказчика!
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
5 отзывов
от $50
от 4 дней
#443
Баннеры
4 отзыва
от $15
от 2 дней
#175
Верстка полиграфии
3 отзыва
от $20
от 2 дней
#122
Логотипы и Знаки
3 отзыва
от $30
от 2 дней
#260
Дизайн продукции
1 отзыв
от $50
от 2 дней
#155
Обработка фотографий
1 отзыв
от $20
от 1 дня
#287
Фотосъемка
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#1194
3D-графика
нет отзывов
от $50
от 2 дней
#1352
Фирменный стиль
нет отзывов
от $50
от 2 дней
#1354
Наружная реклама
нет отзывов
от $30
от 2 дней
#1491
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